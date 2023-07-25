Eskişehir Beylikova Belediyesi, şifalı ve sıcak suyu ile meşhur Yalınlı Hamamı’nda, yenileme çalışması başlattı.

Beylikova Belediyesi Başkanı Özkan Alp, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yenileme çalışmaları hakkında konuşan Başkan Alp, "Yalınlı Hamamı’na yakışır, vatandaşların aileleri ile birlikte rahatlıkla gelebileceği doğal görünümlü ve daha büyük şifalı sıcak su havuzu yapıyoruz. Havuz için modern duş, lavabo, giyinme kabinleri, kamelya, mangal yerleri, çevre ve peyzaj düzenlemeleri başladı. Kısa sürede inşaat ve çevre çalışmalarını bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine açacağız’’ dedi.