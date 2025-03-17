Trabzon futbolunun köklü kulüplerinden Trabzon Faroz Yalı Spor’un yapılacak olan genel kurulunda Galatasaray’ın unutulmaz asbaşkanlarından Ergun Gürsoy’un oğlu Ömer Gürsoy yönetime girecek.

Trabzon Futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Faroz Yalı spor, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği genel kurulda önemli isimleri listesine alıyor. Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Başkan Yardımcısı Salih Burak Demirkaya’nın, Galatasaray’ın unutulmaz asbaşkanlarından Trabzonlu Ergun Gürsoy’un oğlu Ömer Gürsoy’u yönetim kuruluna almak için yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verdi. Ergun Gürsoy, oğlu Ömer Gürsoy’un yönetime girmesi için izin verdi.

Başkan Erkaya, Ergün Gürsoy’un kendileri için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Kendisinin desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bundan sonra Ömer Gürsoy arkadaşımızla birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

Faroz Yalı Spor Kulübü, bayram sonrası genel kurula gidecek. Yeni isimlerin de katılacağı genel kurul sonrası ilk hedef 3. lige yükselmek olarak belirlendi.