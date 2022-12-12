Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, asgari ücretle ilgili olarak, “Hem işçilerimiz hem de sanayicilerimiz mağdur edilmemeli” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, asgari ücretle ilgili olarak, “Hem işçilerimiz hem de sanayicilerimiz mağdur edilmemeli” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada belirlenmesi için görüşülmelerine başlanan asgari ücretle ilgili açıklamalarla bulundu. Yalçın, “Hem işçilerimiz hem de sanayicilerimiz mağdur edilmemeli ve belirli bir rakamda uzlaşılmalıdır. Zaten şuanda da hem meclisimizde hem de asgari ücret komisyonunda görüşülmektedir. Şuanda 5 bin 500 TL gibi rakam günümüzde düşük bir rakamdır. Bu ücret ile bir işçi kardeşimizin geçinebilmesi zor. Öyle bir fiyat ayarlanması lazım ki ne çalışanlarımız ne de işverenlerimiz incinmemelidir. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Gündemde EYT konusu da var. EYT çıktığı zaman sanayicimizin üzerine bir yük daha binecek. Bu konuda da devletimizin sanayicilerimizin önünü açacak, işlerini kolaylaştıracak ve finansmanını sağlayacak yardımlarını yapmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’mizin teşviklerden faydalanmasını istiyoruz”

Yalçın, “Biz sanayiciler olarak devletimizden teşvik bekliyoruz. Ne yazık ki yıllarca Kayseri’deki sanayicilerimiz teşviklerden yararlanamadı. Artık Kayseri’mizin de teşvik çerçevesine alınarak, sanayicilerimize katkı yapılmasını bekliyoruz” dedi.