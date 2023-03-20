Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Nevruz; birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin adıdır. Nevruz Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Yalçın, Nevruz’un Asya’dan Kafkaslara, Ortadoğu’dan Anadolu’ya kadar ortak kültürün ayrılmaz bir öğesi olarak günümüze kadar ulaştığını belirtti.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

“İçerdiği güçlü anlamlarla, eşsiz bir kültür mozaiğine sahip olan ülkemizde yüzyıllardır birlik ve beraberlik duyguları içinde kutladığımız Nevruz’un değişmeyen özü; toplumların sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde hayatı paylaşabilme iradesidir. Nevruz’un bolluk ve bereketi müjdeleyen sımsıcak günlerini bir başlangıç kabul ederek, gelecek aydınlık günlerimizi mutlulukla, huzurla geçirebilmemiz için aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu cennet vatanda, birlik ve beraberlik içinde yaşamamız ve vatanımızı var gücümüzle korumamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sanayicilerimizin, hemşehrilerimizin ve milletimizin ‘Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; sıkıntılardan uzak, barış ve kardeşlik içinde huzur dolu günler diliyorum.”