Covid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapılan Sağlık Emekçileri Heykelinin de içerisinde bulunduğu Yalçın İnan Parkı çevre ve geçiş yolu düzenlemesiyle yenileniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 3 bin 140 metrekare alanda yenileme çalışmaları başlattı. Covid-19 salgınında fedakarca çalışan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatırasını yaşatmak için yapılan Sağlık Emekçileri Heykelinin de içinde bulunduğu alandaki yeni proje ile 3 bin 140 metrekare alanın 1500 metrekaresi meydan ve yürüme alanı olurken 1640 metrekaresi de yeşil alan olarak kullanılmaya devam edecek. Ayrıca Sağlıkçılar Heykelinin sağına ve soluna unutulmaz doktor ve sağlıkçıların 8 heykeli yapılacak.

İl merkezinde önemli bir konumda bulunan, günlük yaşamda yoğun kullanılan duraklara da yakın olması nedeni ile uğrak bir yer olan alan yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak. Alanın ‘Canlı bir kent’ unsuruna dönüştürülmesi için sosyo-kültürel ve görsel kimliği yeniden yorumlandı ve proje hazırlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin kültürel dokusunu koruyan çalışmalara devam ettiklerini, yapılacak düzenlemenin amacının Covid-19 sırasında hayatını kaybeden sağlıkçıların heykellerini de bu bölgeye kazandırmak olduğunu belirtti. Geçiş güzergahı olan bölgeyi yeni bir anlayışla kente kazandırmak istediklerini söyleyen Başkan Aras, her yaştan insan için yeni, keyifli, aynı zamanda geçmişi yaşatan anlamlı bir mekanı kent kültürüne dahil edeceklerini belirtti.