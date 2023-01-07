Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte güneşli günlerle adeta bahardan kalma günler yaşanıyor. Dinar ilçesine bağlı Bademli köyünde ise güneşli havayı gören ve adeta yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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