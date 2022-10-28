Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir ikametten 9 bin TL nakit para, 2 adet tabanca ve çalındığı iddia edilen faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir ikametten 9 bin TL nakit para, 2 adet tabanca ve çalındığı iddia edilen faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi’nde E.A’ya ait ikametten 9 bin TL nakit para, 1 adet farklı markalarda 2 adet tabanca ve 6 adet çeyrek altın kimliği belirsiz şüpheli veya şüphelilerce çalınması olayıyla ilgili olarak çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından ortak yapılan saha araştırması ve alınan beyanların analizi sonucunda E.A.’nın tabancaları paraya ihtiyacı olduğu için iletişim ve kimlik bilgilerini bilmediği 2 şahsa sattığını ve evden altın ya da para çalınmadığını belirledi.

Öte yandan, E.A. ile ilgili işlem başlatılırken, cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu.