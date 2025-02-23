Erzurum’a bağlı Yakutiye Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili çalışmalarını eğitim faaliyetleriyle destekliyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, özellikle geleceğin teminatı olan öğrencilere yönelik eğitim buluşmalarımıza devam ettiklerini ifade ederek, " Genç kardeşlerimize belediye hizmet ve sorumluluklarından bahsederek çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla eğlenceli ve öğretici aktiviteler eşliğinde Belediyecilik ve Sıfır Atık konusunu anlattık. Eğitimin ardından hepsi belediyemizin birer fahri temizlik müfettişi ünvanını alan öğrencilerimiz ve onlara eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.