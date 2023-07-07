Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “AK Belediyecilik bir vizyon belediyeciliğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere işaret etmiş olduğu hedef doğrultusunda ilçemizde güzel hizmetlere imza atmaya devam ediyoruz.” dedi.

‘Marka ilçe Yakutiye’ düsturuyla, sorumluluk alanlarındaki beldeleri hizmet pınarlarıyla baştanbaşa sulamak için heyecanla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar , “Yakutiye Belediyemizin asfalt, karo, çevre düzenleme ve park bahçe peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Yaz sezonunu dolu dolu geçirerek, ilçe merkezi ve köylerimizde başlattığımız çalışmaları süratle tamamlayacağız. Yakutiyemize hizmet etmek amacıyla girdiğimiz bu güzel yolda, hemşerilerimizden aldığımız destekle emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için çok kıymetli bir emanet olan Yakutiye ilçemizi layık olduğu şekliyle yönetmek adına her bir kuruşu israf etmeden vatandaşlarımıza hizmet etmeyi şiar edindik.” diye konuştu.