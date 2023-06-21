Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 973 ilçe arasında 62’nci sırada yer aldı.

2017 yılında aynı değerlendirmede 76.sırada yer alan Yakutiye ilçesi 5 yılda en fazla gelişim gösteren ilçe oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışma olarak yapılıyor.

Çalışmalarda, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilerek söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konuluyor.

973 ilçeye ait İlçe SEGE çalışmasında sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanıldı. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenirken skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırıldı.