Yakutiye Belediyesi’nin Hatay’da inşa ettiği “Yakutiye Mahallesi” Kurban Bayramı coşkusunu farklı duygularla yaşadı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, bu bayram kurbanlarını Antakya’da hizmete sunulan Yakutiye Konteyner Kentinde ikamet eden depremzedelerle geçirdiklerini belirterek, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Hatay Valimiz Mustafa Masatlı, Hatay Milletvekilimiz Adem Yeşildal, Vali Yardımcılarımız, AK Parti Kadın Kolları Hatay İl Başkanlığı Başkanımız Zehra Eren, Antakya İlçe Kadın Kolları Başkanımız Selma Sönmez, Hatay il ve İlçe teşkilatlarımızın da katılımıyla depremzede kardeşlerimizle bayramlaşıp kurban ibadetimizi yerine getirdik. Onların rahat etmesi ve huzur içinde kalıcı konutlara geçmelerine kadar her türlü hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. ”dedi.

Depremin ilk gününden bu yana depremde mağdur olan vatandaşlara insani anlamda yaşanabilir ortam ve mekanlar sunmak için ekibiyle birlikte canla başla emek verdiklerini söyleyen Başkan Uçar, “Bu vesileyle konteyner mahallemize “mutlu yuva” diyerek memnuniyetlerini dile getiren Yakutiye Mahalleli depremzede ailelerimizin nezdinde tüm depremzede kardeşlerimizin bayramını kutluyor, hayırlı günler diliyoruz. MHP Hatay Milletvekilimiz, kıymetli hemşerimiz Lütfi Kaşıkçı Hatay’da Belediyemiz tarafından hizmete sunulmuş olan Yakutiye Konteyner Mahallemizi ziyaret ederek burada yaşayan depremzede kardeşlerimizle ve bizlerle bayramlaştı. Nazik ziyaretinden dolayı vekilimize şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.