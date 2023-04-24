Yakutiye Gençlik Merkezi’nde hafta sonu Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi’nde hafta sonu çifte bayram sevinci yaşandı. Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik liderleri ve gönüllüleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı münasebetiyle çocuklara Çifte bayram yaptırdı.

Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sanatsal, kültürel ve sportif gösteriler oldukça yoğun ilgi gördü. Minik çocukların yanı sıra depremzede çocuklarını da katıldığı etkinlik alkış aldı. Özellikle, Yakutiye Gençlik Merkezi Eğitmenleri ile Müzik Grubu depremzede çocuklara acılarını ve deprem travmasını unutturmaya çalıştı.