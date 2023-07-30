Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Yılın Yerel Yöneticileri” töreni Kayseri’de gerçekleştirildi. Yakutiye Belediyesi’nin Hatay’da hizmete sunduğu “Yakutiye Konteyner Mahallesi” en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldü.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yerel Yönetimler Dergisi tarafından ödüle layık görüldük. Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Yılın Yerel Yöneticileri” töreni Kayseri’de gerçekleştirildi. Yakutiye Belediyesi olarak Hatay’da hizmete sunduğumuz “Yakutiye Konteyner Mahallesi” projemiz kendi kategorisinde en iyi proje seçilerek ödül takdim edildi. Ödülümüzü şahsıma takdim eden Yerel Yönetimler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mehmet Oğuz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu gurur hepimizin. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.