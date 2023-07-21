Yakutiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hilalkent Kültür Evi, Taziye Evi ve Kurtuluş Mahallesi Muhtarlık Binası’nın açılışı yapıldı.

Açılış törenine AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, EBB Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Gökberk Kocaaliler, AK Parti Yakutiye Kadın Kolları Başkanı Kübra Bilici, Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Bekmez ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, "Emeği geçen başta Yakutiye Belediye Başkanımız, kıymetli çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz ki durmak yok, hizmete devam. Her gün yeni yeni hizmetleri devreye sokuyoruz. Konağın hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Belediyecilik ilkesi ve vizyonu çerçevesinde hizmetlerinin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, “Bu gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere liderlik ettiği yolda Erzurumlu hemşerilerimize en hizmetleri vermek için koşumuza devam ediyoruz. Kültür evi, taziye evi ve mahalle muhtarlık binası içerikli eserlerimize devam edeceğiz. Emeği geçen ve bu gün açılışımıza gelen herkese teşekkür ederiz” dedi.