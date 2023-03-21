Yakutiye Belediyesince Hatay’da ’Çocuk Etkinlik Programı’ düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’da depremzedelere yönelik yardım ve desteklerini sürdüren Yakutiye Belediyesi çocukları unutmadı.

Çocuk tiyatrosu ve konseri akıl zeka oyunları, Nasrettin Hoca ve miki fare maskotlarıyla eğlenceli bir gün geçiren miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “Yavrularımızı mutlu etmek bizleri de mutlu etti. Allah hepsinin bahtını güzel eylesin inşallah” diye konuştu.