Bu yıl geç gelen ama etkili şekilde devam eden kar yağışıyla birlikte araç ve iş makinalarıyla karla mücadele çalışmalarına start veren Erzurum Yakutiye Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki yolların kar açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu yıl geç gelen ama etkili şekilde devam eden kar yağışıyla birlikte araç ve iş makinalarıyla karla mücadele çalışmalarına start veren Erzurum Yakutiye Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki yolların kar açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadele mesaisine hız kesmeden sürdüren ekipler, buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak kazaları önlemeye çalışıyor.

Kar yağışıyla birlikte araç ve yaya trafiğinde aksamaların yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin vardiyalı sistemle gece gündüz mesai yaptıklarını ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kar yağışının devam ettiği ve özellikle don olaylarının arttığı bu günlerde vatandaşları uyararak, özellikle şehir içi trafikte dikkatli olmalarını ve buz sarkıtları ile kayıp düşme olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekti.