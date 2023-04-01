Kahramanmaraş depreminin ardından Erzurum’a gelen depremzedeler Yakutiye Belediyesi’nce düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Depremin yıkıma neden olduğu illerden gelerek Erzurum’un Yakutiye ilçesinde misafir olarak bulunan depremzede aileler Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın davetiyle gerçekleştirilen etkinliği yaklaşık bin depremzede katıldı.

İl protokolünün de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizin etkilendiği büyük deprem tüm ulus olarak hepimizi derinden üzmüştür. Depremde şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin ilk anından beri devletimizin tüm birimleri bölgeye akın etmiş, arama kurtarma ve diğer lojistik destekler hızlıca sağlanmıştır. Ülkemizin tüm vatandaşları tek yürek olarak üzerine düşeni yapmış, tüm imkanlarıyla depremzede kardeşlerinin yanında olmuştur. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Yakutiye’mizde de depremzede kardeşlerimiz misafir edilmektedir. Bugün burada Yakutiye İlçemizde misafir olan 540 aile, yaklaşık 2.200 depremzede kardeşimizle iftar sofrasında bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Şunu net olarak belirtmeliyim ki devam eden süreçte Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet millet el ele vererek en kısa sürede deprem bölgesinde ki tüm yaraları sarıp ihya ve inşa sürecini tamamlamış olacağız. Yakutiye Belediyesi olarak bizlerde devletimizin tüm birimleri gibi depremin ilk anından beri kardeşlerimizin yanında olmaya yaralarını sarmaya çalıştık. Belediye olarak şu ana kadar; 183 personelimiz ile, 35 iş makinesi ve aracımız ile bölgede olduk, 70 yardım tırını bölgeye ulaştırdık. İl günden beri 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunan Aş Evimiz hizmetini devam ettirmektedir” dedi.

Kardeş belediye oldukları Hatay’ın Antakya İlçesinde inşa edilen ‘’Yakutiye Mahallesi’’ adını verdikleri konteyner kentinin açılışını haftaya açmış olacaklarını anlatan Başkan Uçar, “İçerisinde 120 konteyner, aşevi, kreş, çamaşırhane, sağlık kabini, mescitlerimiz ve çocuk oyun parkının yer aldığı mahallemiz kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun. Şunu tekrar belirtmek istiyorum ki Erzurumlu dadaş kardeşleriniz sizleri istediğiniz sürece misafir etmekten onur duyacaktır, mutlu olacaktır. Her türlü ihtiyacınız için yanınızda olduğumuzu bir kez daha bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.