Yakutiye Belediyesi’nce alınan tam donanımlı sıkıştırmalı çöp kamyonları hizmete girdi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Sıfır Atık Belgesine sahip olan Yakutiye Belediyesi, araç parkına dahil ettiği 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonunu hizmete sundu.

Yakutiye ilçe merkezi ve köylerindeki temizlik hizmetlerini daha etkin yürütmek amacıyla alınan 4 yeni çöp kanyonunu, personelleri ile birlikte Belediye binası önünde düzenledikleri sade bir törenle hizmete sunan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, göreve geldikleri günden bu yana Belediyenin araç ve makina parkını güçlendirdiklerine dikkat çekti.

Başkan Uçar “Daha temiz bir Yakutiye için araç filomuza dahil ettiğimiz yeni çöp kamyonlarıyla, hizmetlerimizi daha etkin bir biçimde sürdürmeye devam edeceğiz. Temizlik işlerinde kullanılmak üzere satın alınan araçların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.