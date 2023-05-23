Yakutistan‘dan dünya turuna çıkan ve 6 gün önce Türkiye’ye gelen 29 yaşındaki Aman Odun, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a dombra şarkısını çaldı.

Antalya ve Denizli’yi gezdikten sonra Nazilli’ye gelen Odun’u ilk olarak Uzun Çarşı’da esnaf ziyaretleri yaptığı esnada dombra çalarken gören Başkan Özcan, çadırda kalan genci Belediye Meydanı’ndaki 17 katlı binada misafir etti. Nazilli’de yaşayan insanların çok misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu söyleyen Aman Odun, Başkan Özcan’a teşekkür etmek için makamında ziyaret etti. Dünya turunda Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Rusya’yı ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye gelen Odun, Arslanbek Sultanbekov’un Dombra şarkısını çalarak Başkan Özcan’ın gönlünü fethetti.

Odun’u 28 Mayıs akşamı Belediye Meydanı’nda yapılacak kutlamalara davet eden Başkan Özcan, “Aman ile Uzun Çarşı’da tanıştık. Kendisi Türkiye’yi çok seven pırıl pırıl bir delikanlı. Türkçe’yi öğrenmiş, kendisini yetiştirmiş. Dün bölgemizde çok şiddetli bir yağış oldu ve biz de kendisini misafirhanemizde ağırlamak istedik. Bizleri kırmadı. Pazar gününe kadar kendisini Nazillimizde en iyi şekilde ağırlayacağız” dedi.