Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Yakup Yıldız, görevine başladı.

Millî Eğitim Müdürü Yıldız, “Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar her dönemde milletimizin istiklâl ve istikbâl mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum’a ve bu güzide şehrin evlatlarına hizmet edecek olmanın heyecanını ve kıvancını yaşarken; takdir ve tensipleriyle bizlere böylesine değerli bir vazifeyi emanet eden Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Yıldız yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bayrağı devraldığım Salih Kaygusuz Bey başta olmak üzere, özverili çalışmaları ile Erzurum’un maarif davasına hizmet eden tüm İl Millî Eğitim Müdürlerimize teşekkürü bir borç biliyor; bugüne kadar yapılmış olan güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirmek, bu çalışmalara yenilerini eklemek için fedakâr öğretmenlerimiz ve onlara liderlik eden değerli eğitim yöneticilerimizle birlikte ekip ruhu içerisinde çok daha güzel işler yapacağımıza ve devraldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Bugünden itibaren Erzurum’umuzda eğitime dair sözü, fikri, projesi olan herkese gönlümüz de makamımız da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Mevlana Celaleddin Rumî’nin pergel metaforunda ifadesini bulan bir ayağı kültürel-manevî değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen, güçlü Türkiye’nin hizmetkârı bireyler yetiştirmek en büyük ülkümüz olacaktır.

Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin önderliğinde yönetici, öğretmen ve velilerimizin, eğitim paydaşlarımızın, bütün mesai arkadaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, basınımızın ve tüm hemşehrilerimizin bu konudaki desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor; yeni dönemin Erzurum’umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”