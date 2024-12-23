Politikacı ve iş adamı Yakup Türkal, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Nardugan Bayramı’nı Ankara’da düzenlediği bir etkinlikle kutladı.

Türkal’ın davetiyle gerçekleşen etkinliğe, siyasetçiler, milletvekilleri, bürokrasiden üst düzey isimler, yargı mensupları, birçok ülkeden büyükelçi, misyon şefleri ve basın mensupları katıldı.

Etkinlikte, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne aldı. Konserde, Türk tarihinin köklerinden yapraklarına, geniş bir gönül coğrafyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. "Terek" sembolüyle hayatın döngüsüne atıfta bulunan eser, hem geçmişe saygı hem de geleceğe umut taşıdı.

Katılımcılar, Nardugan Bayramı’nın köklü geleneklerini ve anlamını yaşatmanın önemine dikkat çekerken, etkinlik boyunca Türk kültürüne özgü motifler ve ritüeller sergilendi. Etkinlik sonunda ise katılımcılar, Nardugan Bayramı’nın geleneklerinden nar kırmasını gerçekleştirdi.

Yakup Türkal, konserin ardından yaptığı konuşmada, "Nardugan, Türk kültüründe kış gündönümünün ardından kutlanan gündüzlerin uzamaya, karanlığın yerini aydınlığa bıraktığı bu dönemde, insanların doğanın yenilenmesini kutladığı bir bayramdır. ’Nar’ ve ’Tugan’ kelimeleri, doğan güneşin ve yeniden dirilişin sembollerini taşır. Güneş nasıl herkese eşit doğuyorsa, insanlar arasında da eşitlik ve adaletin tesis edilmesi, insanlığın en temel ihtiyacıdır. Karanlık ve aydınlık, tıpkı adalet ve eşitlik gibi, hepimizin yaşamını etkileyen temel kavramlardır. Nardugan kutlamalarında önemli bir yer tutan Hayat Ağacı, insanlığın ortak sembollerinden biridir. Türk kültüründe de kökleri derinlere inen hayat ağacı, yaşamın kaynağını, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki dengeyi, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan bir köprüyü temsil eder."

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına 81 ilimizde 100 orman projemizi hayata geçirmek için yola çıkıyoruz"

Türkal, bu toprakların birçok kültürün, hikayenin ve öğretinin harmanlandığı bir coğrafya olduğunu vurgulayarak, Nardugan’ı ve Hayat Ağacı’nı konuşurken, aslında özü, doğayla uyum içinde olma çabasını ve insanlık için daha aydınlık bir geleceği kutladıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünü hatırlatan Türkal, kültürel değerlerin hatırladığı, aydınlığın karanlığı yendiği bir gecede olduklarını belirtti.

Türkal, kendisine imza ile destek olan herkese bir fidan dikeceğine ilişkin verdiği sözü hatırlatarak, "Bu sözümü yerine getirdim. Yakup Türkal 100. Yıl imza ormanını yaptık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına 81 il ve Türklerin yaşadığı diğer 19 coğrafya da 100 imza ormanı projemizi hayata geçirmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ormanlarımız da farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu anlatıyor"

Ormanlarındaki bir kısım ağaçların yaprak açarken sarı ve yeşil, çiçek açarken de kırmızı, beyaz, mavi ve mor renklerde olduğunu, bir kısmının yaprak döktüğünü, bir kısmının da her zaman yeşil kaldığına dikkati çeken Türkal, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte ormanlarımız da farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu anlatıyor. İkinci konu ise tabiatın bitki örtüsüne suyunu havasını toprağını şartsız sunduğu gibi devletlerinde milletlerine şartsız asgari standartları sunduğu bir ülke hayal ediyorum. Bunun için çalışıyorum."