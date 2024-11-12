Başiskele’deki Altun Stadı yapılan yenileme çalışmalarıyla gece maçı oynamaya elverişli hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadı’nın yenileme çalışmalarını tamamladı. 10 bin metrekarelik alanda saha zeminini sentetik çimle kaplayan ekipler, stadı gece maçı oynamaya elverişli hale getirdi. Son teknolojiyle donatılan stat, FİFA standartlarına uygun hale getirildi. Sporseverler Yakup Altun Stadına tam not verdi.

Yakup Altun Stadı yenileme çalışmaları kapsamında 3 katlı tesis binası inşa edilirken, binanın zemin katında tuvalet, duş ve soyunma odaları, bay-bayan hakem odaları, birinci katta 140 metrekare fitness salonu, soyunma odası, masaj salonu, antrenör odası, tuvalet ve duşlar yer alıyor. Çatı katında ise lokal oturma alanları, mutfak, eğitim salonu, 2 ofis, mescit, bay-bayan lavabolar ile doğu ve batı cephelerinde açık teraslar bulunuyor.