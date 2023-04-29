Eskişehir’de vatandaşlardan korktuğu için tırmandığı ağaçta yaklaşık 30 saat boyunca mahsur kalan kedinin, uzun bir süre sonra acıktığı için kendi çabalarıyla kurtulduğu öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Porsuk Bulvarı’ndaki bir parkta bulunan ağacın üzerinde mahsur kalan kedi yaklaşık 30 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine bulunduğu ağaçtan indirilmeye çalışan kediye tüm çabalara rağmen ulaşılamadı. Ağacın bulunduğu konumun dar olması sebebiyle itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölgede kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar kendi çabalarıyla çeşitli yöntemlere başvururken, yoldan geçen bir vatandaşın ağaca tırmanarak kurtarma çalışması da başarısız oldu. Tüm çabalara rağmen kediyi ağaçtan indirmeyi başaramayan çevredeki vatandaşlar ise kedinin sakinleşmesi için beklemeye karar verdi.

Konuyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapılırken, o sırada kedinin ağaçtan inmesini bekleyen mahalle sakini Ezgi Küçük olay hakkında şunları söyledi;

“Bu mahallede yaşıyorum. Dün öğleden sonra saat 15.00 sıralarında miyavlıyordu. İnsanlar yardım ettiler, ama kedi korkup panikle ağaca tırmandı. Dünden beri de ağacın tepesinde sürekli miyavlayarak inmeye çalışıyor. Ağaç tırmanamayacağımız kadar yüksek olduğu için elimizden bir şey gelmiyor. İtfaiye aracı da buraya sığmadığı için gelemediler. Merdivenle de çıkılmıyor, ne yapacağımızı bilemedik o sebeple bekliyoruz. Kedi de çaresiz.”

Öte yandan, yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kalan kedinin uzun bir bekleyişin ardından acıkarak, kendi çabalarıyla ağaçtan indiği öğrenildi.