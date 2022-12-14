Türkiye’de koleksiyon zenginliği açısından ilk olma özelliğine sahip, farklı kıta ve medeniyetlerden yaklaşık 2 bin 500 eserin bulunduğu Selçuk Üniversitesi (SÜ) Müzesinin açılışı gerçekleştirildi. Müze koleksiyonunda Aztek, İnka, Maya, Çin ve Japon medeniyetlerinin yanı sıra Afrika’daki birtakım kültürlerin eserleri de yer alıyor.

Türkiye’de koleksiyon zenginliği açısından ilk olma özelliğine sahip, farklı kıta ve medeniyetlerden yaklaşık 2 bin 500 eserin bulunduğu Selçuk Üniversitesi (SÜ) Müzesinin açılışı gerçekleştirildi. Müze koleksiyonunda Aztek, İnka, Maya, Çin ve Japon medeniyetlerinin yanı sıra Afrika’daki birtakım kültürlerin eserleri de yer alıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, SÜ Müzesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu’nun çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan zengin bir coğrafya olduğunu söyledi. Çatalhöyük’ün en eski yerleşim yerleri arasında olmasının Anadolu’nun değerini gösteren en önemli unsurlardan birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, bölgenin hami üniversitesi olarak Türkiye’nin dört bir yanında kazı çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesi Müzesini uzun ve titiz bir çalışma sonucunda Konya’ya kazandırdıklarını söyledi. Müzede Aztek, İnka, Maya, Çin ve Japon medeniyetlerinin yanı sıra Afrika’daki farklı kültürlerden kalan son derece zengin bir koleksiyonu sergilediklerini aktaran Rektör Aksoy, “Farklı kıtalardan, medeniyetlerden ve farklı dönemlerden oluşan 2 bin 500 parça civarında bulunan Selçuk Üniversitesi Müzesi koleksiyonu, zenginlik bakımından ülkemizde eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Müzemiz, koleksiyonunun genişliği ile Türkiye’de bir ‘ilk’ konumundadır. Böylesi bir Müzenin açılışıyla Selçuk Üniversitesi, müze sahibi ender üniversitelerden birisi olmakla kalmadı; öncü karakterini de bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da, Selçuk Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, önemli bir açılışta bir araya geldiklerini kaydetti. Prof. Dr. Özvar, “Müzemizi ilk defa gezip göreceğim. 2 bin 500 civarında çok önemli, tarihi objenin muhafaza altına alınıp korunacağı ve aynı zamanda takipçilerine hizmet vereceği bir müze. Müzeler için pek çok şey söylenebilir ama benim aklıma ‘hafıza’ geliyor. İnsanlığın, kültürün, medeniyetin ve tarihin hafızası. Müzemizin Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi. Ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki protokol üyeleri, Selçuk Üniversitesi Müzesini gezdi. Açılış çerçevesinde SÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin 43 öğretim elemanı tarafından farklı disiplinlerde hazırlanan ve 46 eserin yer aldığı sergi de ziyaret edildi.

Müze binasının açılış törenine Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı” için Konya’ya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, pilot uygulamanın başlatıldığı üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.