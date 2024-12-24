Eskişehir’de antikacılık yapan Fahri Şahin’in tezgahında sergilediği ve halen çalışır vaziyette olan 150 yıllık Belçika yapımı çiftli dolma tüfek görenlerin dikkatini çekiyor.

Antikacı Fahri Şahin, her ayın 2’nci pazar gün kurulan Antika Pazarı’nda tezgah açıyor. Çeşitli antika eşyaların ticaretiyle uğraşan Şahin’in eline zaman zaman ilginç ürünler de geçerken, geçtiğimiz günlerde sergilediği eski tüfek ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 150 yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen Belçika malı çiftli dolma tüfek vatandaşlar tarafından yakından incelendi. Tüfeğin halen çalışır vaziyette olduğunu belirten Şahin, eskiden birçok ülkenin savaşında yer alan bu modellerin Kurtuluş Savaşı’nda da kullanıldığını ifade etti.

"Birçok ülkenin savaşlarında kullanılan tüfekler bunlar"

Tüfek hakkında bilgi paylaşan antikacı Fahri Şahin, "Bu tüfek Belçika malı. En az 150 yıllık bir çiftli dolma tüfektir. Geçmişte hep bunlar kullanılıyordu. Birçok ülkenin savaşlarında kullanılan tüfekler bunlar. Bildiğimiz kadarıyla Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nda da kullanıldı. Dolduran ve ateş eden kişiler ayrı oluyor. Halen çalışır vaziyette. Tüfeğe vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Nadir bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda her şey otomatik ama geçmişte öyle değildi. Önce barutla dolduruyorsun, sonra tepiyorsun ve ondan sonra kullanıyorsun. Yani zaman alıyordu. Yokluktan mecburen bunlar kullanılıyordu" dedi.