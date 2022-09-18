Eskişehir’de bir antikacıda bulunan yaklaşık 100 yıllık gramofon, antika tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Eskişehir’de bir antikacıda bulunan yaklaşık 100 yıllık gramofon, antika tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Eskişehir’de yaklaşık 10 yıldır antikacılık yapan Burak Buzlu, İngiltere yapımı eski bir gramofonu nostalji severlerin beğenisine sundu. Yaklaşık 100 yıllık olduğu öne sürülen gramofon, görenlerin oldukça ilgisini çekti. Mekanizma olarak günümüzdeki gramofonlarla benzer özelliklere sahip olan antika eşya, işlemeleri ve dokusuyla öne çıkıyor. Ürünün eski olmasına rağmen aktif olarak çalıştığını dile getiren antikacı Buzlu, koleksiyoncular için önemli bir malzeme olduğunu da söyledi.

“Pazarın şu anda en nadir ürünlerinden birisi”

Gramofonun tarihi hakkında açıklamalarda bulunan Buzlu, “1910’lardan nadir ve güzel bir gramofonumuz var. Bunları değerlendirerek koleksiyonculara katkı sağlıyoruz. Ürün İngiltere’de üretilmiş. Bugünlere kadar gelmiş ve ülkemize kazandırılmış. Pazarın şu anda en nadir ürünlerinden birisi. Ürünümüz şu anda eski olmasına rağmen faal durumda. Kullanışlı, temiz, nadir kalmış bir ürün. Görenler de tabi ki merak ediyorlar. Bütçeli bir ürün ama elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz, çünkü biz bu pazarı koleksiyoncusuna kazandırmak için açtık. Biz geziyoruz, yeri geliyor antikacılardan yeri geliyor yurt dışından tedarik ediliyor. Bu ürünleri bu şekilde temin ediyoruz” dedi.