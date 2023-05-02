Eskişehir’de 20 dakikada bir geçmesi gereken otobüsün yaklaşık 1 saat gelmediğini iddia eden vatandaşlar oluşan kalabalıkta ezilme tehlikesi yaşadı, adeta yarışan yolcuların önemli bir kısmı otobüse binemedi.

Odunpazarı ilçesinde Çankaya - Odunpazarı hattı için otobüs bekleyen vatandaşlar, 20 dakikada bir gelmesi gereken otobüsün yaklaşık 1 saat gelmediğini iddia etti. Yaşanan aksaklıktan dolayı otobüs bekleyen vatandaşların oluşturduğu kalabalık kargaşaya neden oldu. Bazı vatandaşların ezilme tehlikesi yaşadığı kargaşada yolcular, şikâyet için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ni aradıklarını ancak telefonun yüzlerine kapatıldığını iddia etti.

Uzun bir bekleyişin ardından durağa yanaşan otobüse binmek için birbirleriyle yarışan yolcuların önemli bir kısmı otobüse binemedi ve evlerine yürüyerek gitti.