Erzincan’da yaz mevsiminin son mahsulü turşuluk ürünler pazardaki yerini almaya başladı. Kışa hazırlık yapan vatandaşlar pazara akın etti.

Erzincan’da yaz mevsiminin son mahsulü turşuluk ürünler pazardaki yerini almaya başladı. Kışa hazırlık yapan vatandaşlar pazara akın etti.

Erzincan’da vazgeçilmez olan ve kış mevsiminde sofralarda eksik olmayan turşunun soğuk algınlığına karşı koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve kan şekerini dengelediği biliniyor.

Bu nedenle kış sezonuna hazırlık yapan Erzincanlı vatandaşlar pazarları dolaşarak en iyi turşuyu kurmak için kolları sıvadı.

Kornişon, acur, fasulye, biber gibi sebze alışverişi yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını memnun etti.

Havaların yavaş yavaş soğuması ve son bahar ayına yaklaşılması ile birlikte pazarda yerini alan sebzelerin fiyatı ise kornişon 15 ile 18 TL arasında, acur 15 TL, fasulye 20 TL, biber 20 TL’den alıcı buluyor.

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Ayhan Toprak kış aylarına yavaş yavaş girildiğini belirterek, “Artık önümüz kış. Vatandaşlar şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı. Geçen seneye göre fiyatlar biraz pahalı olsa da yine marketlerden ucuza mal veriyoruz. Özellikle turşu malzemesi almak isteyen vatandaşlar sıklıkla geliyor. Bu sezonu artık bitiriyoruz. Yavaş yavaş kışlık ürünlerde tezgahlarda yerini almaya başlayacak” dedi.