Erenler Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. 33 mahallede ekipler, yol kenarları, kaldırımlar, yeşil alanlar ve parklarda temizlik ve ot kesme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Tüm ekiplerimizle Erenlerimizin cadde ve sokaklarında sahadayız. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mahallelerimizin daha güzel bir görünüme sahip olması için süpürme, ot kesme ve temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Erenler için tüm mesai arkadaşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her şey güzel Erenlerimiz için, her şey kıymetli hemşehrilerimiz için" dedi.