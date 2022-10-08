Bursa’da yol ortasında yakıtı biten kadın sürücüye yardım etmek isteyen bir kişi, arkadan gelen aracın çarpmasıyla yaralandı.

Bursa’da yol ortasında yakıtı biten kadın sürücüye yardım etmek isteyen bir kişi, arkadan gelen aracın çarpmasıyla yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde dün gece yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Sude Ö. 81 KB 212 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yakıtı bitince yolun sol şeridinde durdu. Bunun üzerine Sude Ö. 50 metre gerisinde bulunan benzin istasyonuna yakıt almak için giderken yanında bulunan arkadaşına aracın yanında kalmasını söyledi. O esnada oradan geçen Emre Tode, genç kadınların yolda kaldığını görünce yardım etmek istedi. Sude Ö. yakıt alıp gelirken Emre Tode, otomobili yolun sağ tarafına itmek istedi. Bu sırada arkadan gelen G.O. idaresindeki 16 AVK 147 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle Sude Ö.’nün aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Tode, bariyer ile otomobil arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tode’yi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye erleri, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan Emre Tode’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.