Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken yakıtı biten otomobil, yolun ortasında durdu. Araçta bulunan 2 kadın, inerek kilometrelerce ittikten sonra akaryakıt istasyonuna götürmeyi başardı. O anlarda yolda geçenler şaşırırken; erkekler, taş çıkartılan harekette baka kaldı.

Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı.

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