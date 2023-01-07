Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı.
Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten bir aracı 2 kadın kilometrelerce iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı, yolda geçen erkekler baka kalarak şaşırdı.
Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken yakıtı biten otomobil, yolun ortasında durdu. Araçta bulunan 2 kadın, inerek kilometrelerce ittikten sonra akaryakıt istasyonuna götürmeyi başardı. O anlarda yolda geçenler şaşırırken; erkekler, taş çıkartılan harekette baka kaldı.
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