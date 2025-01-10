Adana Kozan ilçesinde yakıt tankerinin lastiğinin önce patlayıp sonra yanması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan çevre yolunda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mazot yüklü tankerin lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından lastik bölgesinden alev çıktığını gören diğer sürücüler araçlarındaki yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Alevlerin yeniden yükselmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın lastik kısmına müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle facia önlendi.