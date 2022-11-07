Çorum’un İskilip ilçesinde, yakınlarının kendisinden haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Çorum’un İskilip ilçesinde, yakınlarının kendisinden haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi Çorum Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki apartmanın 3’üncü katındaki evde yaşayan Melahat K.’den (75) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, belirtilen adrese çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açamaması üzerine olay yerine İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla apartmanın üçüncü katında bulunan daireye giren itfaiye ekipleri, yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz kadının cenazesi, otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.