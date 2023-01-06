Antalya’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı tır şoförü, itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler tarafından evinde yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da yakınlarının kendisinden haber alamadığı tır şoförü, itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler tarafından evinde yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3910 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, adreste yaşayan tır şoförü Metin Bozova’dan (45) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla eve girdi. Şahıs, itfaiye ve sağlık ekiplerince yarı baygın halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs, yakında bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.