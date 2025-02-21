Düzce’de yakınlarının haber alamadığı şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde oturan Şefik Aktaşoğlu’ndan (58) haber alamayan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler kapıyı çalsa da sonuç alamayınca kapının açılması için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, diyaliz hastası Şefik Aktaşoğlu’nu hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.