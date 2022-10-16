Antalya’da yakınlarının haber alamadığı şahıs, metal işleri yapılan dükkanında ölü bulundu.

Antalya’da yakınlarının haber alamadığı şahıs, metal işleri yapılan dükkanında ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sularında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 681. Sokak’ta bulunan sanayi bölgesindeki metal işleri yapılan bir dükkanda meydana geldi. Yakınları sabah saatlerinden itibaren haber alamadıkları Önder Akyüz’ün (54) iş yerine geldi. Üst katta bulunan ofiste hareketsiz halde bulunan Akyüz için 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Yapılan kontrolde epilepsi hastası olan Akyüz’ün hayatını kaybettiği belirlerdi. Akyüz’ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.