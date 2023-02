Bilecik Belediyesi bünyesinde kurulan Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadınları, deprem bölgesi için canla başla çalışıyorlar. Aslen Adanalı olan ve yakınları göçük altında olan Serpil Kaya, depremzedeler için bir nebze olsun bir şeyler yapmak için kadın kooperatifine geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken, Bilecikli kadınlar da bir nebze destek olmak için gece gündüz çalışıyor. Yapılan destek hakkında bilgi veren Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasemin Aydın, "Kooperatifimiz olarak merkez üstü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremdeki yaralılarımıza oradaki insanlarımıza faydamız olması amacıyla kursumuzda bir kampanyamız başladı. Kışlık mont, eşofman dikiyor kursiyerlerimiz sağ olsunlar onlarla birlikte bir faydamız olsun, yaralarını sarabilirsek ne mutlu bize. Çok üzgünüz milletimizin başı sağ olsun. Başka söyleyebilecek bir şeyimiz yok maalesef" dedi.

"Böyle bir organizasyonda yer almak bizim için çok gurur verici"

Annesiyle birlikte depremzedeler için çalışan Esra Kızılelma, "Annemle birlikte depremzedelere kıyafet dikmeye geldik. Böyle bir organizasyonda yer almak bizim için çok gurur verici" diye konuştu.

"Burada arkadaşlar sağ olsunlar deprem bölgesi için yardım olarak mont, eşofman dikiyorlar; ben de onlara yardım etmek için geldim"

Aslen Adanalı olan ve yakınlarının göçük altında olan Serpil Kaya ise, "Ben aslen Adanalıyım ama benim anne baba tarafım Gaziantep Nurdağı’nda olduğu için şu an benim akrabalarım orada. Göçük altında dayım ve çocuklarını kaybettim. Şu an hala arama yapılmakta orada. Adana’da da bir oğlum ve kız kardeşim var, onlar da şu an başka yerlerde; oğlum görev başında emniyet mensubu olduğu için. Eniştem de şu an görev başında. Burada arkadaşlar sağ olsunlar deprem bölgesi için yardım olarak mont, eşofman dikiyorlar; ben de onlara yardım etmek için geldim bugün. Benim de katkım olsun onlara dedim, o yüzden geldim" şeklinde konuştu.