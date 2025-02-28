Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen ’Yakından Kumanda 2’ oyunu, yoğun ilgi üzerine ikinci kez tiyatroseverlerle buluştu.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Lise ve Yetişkin Tiyatro Ekibi, televizyon dünyasının popüler programlarını mizahi bir bakış açısıyla sahneye taşıdı. İlk gösteriminde büyük beğeni toplayan oyun, gelen yoğun talep üzerine bir kez daha sahnelendi. Gönül Özkaradayı’nın yazıp yönettiği tek perdelik komedi oyununda eğlenceli diyaloglar ve esprili anlatımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşatıldı. Oyun, ikinci gösteriminde de salonu dolduran seyircilerden tam not aldı.

Gösterimin sonunda Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın eşi Sabriye Akın, oyunun yazarı ve yönetmeni Gönül Özkaradayı’ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Belediyemizin lise ve yetişkin tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ’Yakından Kumanda 2’ adlı tiyatro oyununun ikinci gösterimini hemşehrilerimiz ile birlikte izledik. Büyük beğeni toplayan oyunda sergiledikleri başarılı performansları için değerli oyuncularımıza, oyunun yazarı Gönül Özkaradayı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.