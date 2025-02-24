Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde deprem sonrası inşa edilen 3 bin 500 konuttan bin 80’inin yapımında sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı konutlar Mayıs ayında teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde büyük yıkım yaşayan Yeşilyurt ilçesinde, hızlı bir şekilde yeniden inşa süreci devam ediyor.

İlçeye bağlı Yakınca Mahallesi’nde 5 ayrı rezerv alanında çalışmaların ağır kış şartlarına rağmen devam ettiğini kaydeden Muhtar Mevlüt Tunç bölgeye toplamda 3 bin 500 dolayında konut inşa edileceğini belirtti.

Muhtar Tunç, bin 80 konutta ise sona gelindiğini belirterek teslimatların Mayıs ayında gerçeklemesini beklediğini söyledi.