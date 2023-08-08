2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası Malatya’da depremzedeler için yapımına başlanan Yakınca TOKİ konutlarının yıl sonu hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. İnşaat alanını gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplam 541 konut ile 22 iş yerinin yapımının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yılın sonlarına doğru teslim edilmesi planlanan, içerisinde 541 konut ve 22 işyerinin yer aldığı Yakınca TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan Elazığ-Malatya depreminde evleri yıkılan vatandaşlar için Yakınca Mahallesi’nde yapılan ve ilk etabı teslim edilen TOKİ Konutlarının bulunduğu bölgede inşaatına başlanan 541 adet Afet Konutu ve 22 İşyerinin bu yılın sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Yeşilyurt Belediyesinin mülkiyetinde olmasına rağmen 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen Elazığ-Malatya depreminden sonra TOKİ Konutlarının yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devri yapılan alanda TOKİ tarafından inşa edilen konut ve işyerleri için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Yakınca TOKİ konutlarının yapımında hiçbir aksama olmadığını ifade eden şantiye yetkilileri, konut ve iş yerlerinin 2023 yılının sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Yakınca Mahallesi’nde deprem yönetmeliğine uygun, şehrin yöresel mimarisine uygun kaliteli binaların deprem mağduru vatandaşlara teslim edileceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 541 konut ve 22 işyerinin bulunduğu deprem konutlarının bulunduğu alanın sosyal donatılar ve yeşil alanlarla birlikte Malatya’nın yeni merkezlerinden bir tanesi olacağını ifade etti.

TOKİ Konutlarının bu yılın sonlarına doğru hak sahiplerine teslim edileceğini hatırlatan Çınar, “TOKİ tarafından Yakınca mahallemizde yapımı planladığı gibi ilerleyen deprem konutları ve işyerlerini yerinde ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldık. Burası bilindiği üzere 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan Elazığ-Malatya Depreminde sonra kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinin uygulanması için belediyemizden TOKİ’ye devredilen bir alandır. Toplam 541 konut ile 22 işyerinin bulunduğu deprem konutlarının imalatları ve iç yapımları tüm hızıyla sürmektedir. Buradaki ilk etap konutlar tamamlanıp Elazığ-Malatya depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza teslim edilmişti, bu yılın sonlarına doğru teslim edilmesi hedeflenen ikinci etap konutların olduğu bölgede hummalı ve planlı bir çalışma yürütülüyor. Bizlerde sık sık inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Sağlam ve güvenilir konutların yanı sıra sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi ile birlikte burayı yeni bir yaşam merkezine dönüştürmek içinde bizlerde tüm desteği veriyoruz” diye konuştu.