Yakın Doğu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, ortak bilimsel yayın, araştırma ve ürün geliştirme projeleri yürütmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi, ortak bilimsel yayın, araştırma ve ürün geliştirme projeleri yürütmek üzere iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden OSTİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, başta KKTC’nin yerli otomobil GÜNSEL ve COVID-19 PCR Tanı ve Varyant Analiz kiti olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirilen projeleri yerinde incelemek üzere Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Merkezi ile Büyük Kütüphane’de de incelemelerde bulunulan ziyarette, iki üniversite arasında ortak bilimsel yayın, araştırma ve ürün geliştirme projeleri yürütmek için iş birliği protokolü de imzaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in imzaları ile yürürlüğe giren protokol kapsamında iki üniversite ortak araştırma faaliyetlerinin yanı sıra; öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı, öğretim üyesi ve idari üye değişimi; ikili akademik programlar, ortak uluslararası çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlemek için iş birliği yapacak.

Prof. Dr. Murat Yülek: “Yakın Doğu Üniversitesi, yürüttüğü bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürme konusunda büyük bir tecrübe ve birikime sahip.”

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok alanda yürüttüğü bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürme konusunda büyük bir tecrübe ve birikime sahip olduğuna vurgu yaparak, “OSTİM Teknik Üniversitesi olarak en önemli hedeflerimizden biri, sanayi üniversitesi vizyonuyla bilimsel projeleri sanayi bölgemizdeki şirketlerimizle iş birliği içerisinde ürüne dönüştürmektir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile yapılan iş birliği protokolünün de bu hedefe önemli katkılar sunacağını söyleyen Prof. Dr. Yülek, “İmzaladığımız iş birliği protokolüne işlerlik kazandırarak Ankara ve Lefkoşa arasında güçlü bir inovasyon köprüsü kuracağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin merkezinde bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi, sanayi üniversite iş birliğinin en özel kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin en köklü ve en güçlü sanayi merkezlerden biri olduğuna vurgu yaparak, “OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin merkezinde bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi, sanayi üniversite iş birliğinin en özel kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma, inovasyon ve ürün geliştirme tecrübesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi’nin sanayi gücü Türkiye ve KKTC adına önemli fırsatlar oluşturacak” ifadesini kullandı.

İmzalanan iş birliği protokolünün merkezinde inovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarının yer alacağını vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aynı zamanda öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı, öğretim üyesi ve idari üye değişimi; ikili akademik programlar, ortak uluslararası çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenleyeceklerini söyledi.