Muğla’nın Yatağan ilçesinde evinde yanarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın, eşi, kayınbiraderi ve kayınvalidesi tarafından yakılarak öldürüldüğü ileri sürülmüştü. Davanın ilk duruşması Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Olay, Yatağan’ın Yeşilbağcılar Mahallesi’nde 21 Ocak’ta meydana geldi. Yanarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Figen Çoban’ın, kendi üzerine benzin dökerek vücudunu ateşe verdiği iddia edilmişti. Jandarmanın araştırmasında, genç kadının ölümünden günler önce kendisine gelen bir mesaj nedeniyle eşi Mehmet Çoban (44) ile tartıştığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın çerçevesi genişletildi. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturma dahilinde cinayet şüphesi ile Figen Çoban’ın kocası ile toplam 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kocası Mehmet Emin Ata Çoban, kayınvalidesi Hatice Çoban, kayın biraderi Süleyman Çoban çıkarıldıkları ilk mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Bugün görülen ilk duruşmada sanıklar Mehmet Emin Ata Çoban, Hatice Çoban, Süleyman Çoban ve ailenin komşusu Vahit Sarı’nın ifadeleri dinlendi.

Duruşmada Mehmet Emin Ata Çoban, "Ayın 14 ünde eşime gelen mesaj sonucunda tartıştık. Eşim ben yapmadım diye ağlıyordu. Ben olay anında evde değildim ben çarşıya inmiştim eşim evde kaldı. Aradan 15 dakika sonra kardeşim aradı. ’Ağabey yetiş yengem yanıyor’ dedi. Ben de marketten son hızla eve geldim. Geldiğimde nabzı atmıyordu. Sadece karnından nefes alıyordu" diyerek kendisinin mağdur olduğunu söyledi.

Kayınvalide Hatice Çoban ise, "Biz çıntara gidecektik. Mesaj muhabbetinden gidemedik. Ben 2 gün önce düştüm gözüm mordu. Ben tam ilaçlarımı içerken dışarıdan sesler geldi. Çıktım baktım yangın her şey bitmişti. Ben ilk ifademi kabul etmiyorum. Olay yerindeki benzin olduğu belirtilen kovayı yaklaşık 20-25 kişi kokladı" diye konuştu.

kayın birader Süleyman Çoban ise, "Ben bu suçları kabul etmiyorum. Ağabeyim ile yengem tartıştı. Ben çocukların kıyafetlerini giydirdim. Ben çocuklarla odadayken yanık konusu geldi. Ben evin içini kontrol ettim. Bir şey bulamadım. Ata Berk aşağıya indi daha sonra bana ’amca’ diye seslendi. Ben indim aşağıya baktım yengem yanıyor. Ben söndürmeye çalıştım. Komşumuz Vahit Sarı acaba araba mı yanıyor diye gelmiş: Hemen 112’yi aramasını söyledim. Hemen 112’yi aradık. 112 geldi olay bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.

Ailenin komşusu Vahit Sarı, "Ben evde kuzuyla uğraşırken ben Ataberk’in sesini duydum. Ben olay yerine geldiğim zaman Süleyman elinde hortumla su tutuyordu. Sonra 112’yi aradık. Hatice Çoban evindeydi. Ben oraya geldiğimde sadece Süleyman Çoban vardı" dedi.

Mahkeme tarafından duruşma ileri tarihe ertelenirken, verilen ara karada kayınvalide Hatice Çoban tahliye edildi. Koca Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.