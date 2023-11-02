Antalya’nın Alanya ilçesinde seralara yakın kısımda çıkan otluk yangını, evlere ve seralara sirayet etmeden hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Konaklı Mahallesi Görgülüler sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sera atıklarının yakılmasıyla alevler otluk alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangın, evleri ve seraları tehdit etmeye başladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada jandarma ekipleri, tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı apartmanlardaki vatandaşları evlerinden dışarı çıkması konusunda uyardı.

Yangını gören bir vatandaş, "Seranın yanında otları yakmaya başladılar. Rüzgar çıkınca alevler yukarı doğru çıkmaya başladı. İtfaiiye çabuk geldi ve yangını söndürdü" dedi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.