Ankara’da Narkotik ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu maddeyi yutan şahıs, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan gözaltına alındı.

Ankara’da Narkotik ekiplerinin çalışması sonucu uyuşturucu maddeyi yutan şahıs, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, “Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz Altındağ ilçesinde yapılan çalışmada; Gültepe Mahallesinde ikamet eden C.D. isimli şahsın uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yaptığına ilişkin bilgiler edinilmesi üzerine; adli makamlardan alınan arama kararına istinaden ikametinde yapılan aramada elinde bulundurduğu uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen maddeyi yutması üzerine hayati tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek şüpheli şahıs gerekli tıbbi müdahaleler için hastaneye intikal ettirilmiş, ancak şüphelinin endoskopi ile yapılacak tıbbi müdahalelere karşı sağlık görevlilerine direnmesi üzerine doktorlarca yoğun bakıma alınmasına karar verilmiş ve hastanede 3 gün yoğun bakımda kalarak yapılan tedavisi neticesinde taburcu edilmiştir. Taburcu işlemleri sonrası ‘TCK 188 maddesi gereğince Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan şüpheli gözaltına alınarak yasal işlemlerine müteakip adli mercilere sevki sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.