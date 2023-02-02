Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beşe, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beşe, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Ahmet Beşe için ilk tören, uzun yıllardır görev yaptığı Edebiyat Fakültesi Dekanlığında düzenlendi. Mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin gözyaşlarını tutamadığı törende konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, "Yüzüyle çevresine daima pozitif enerji veren bir gönül adamı, yetiştirdiği öğrencileriyle, ortaya koyduğu eserleriyle ülkemize ve insanlığa hizmet eden değerli bir bilim adamı aramızdan ayrılıyor. Acımız elbette büyük. Bundan sonra bize düşen görev sabretmek ve onu hayırla yad etmektir. Ahmet hocamız yetiştirdiği öğrencileriyle, ortaya koyduğu eserleriyle, yaptığı hayırlarla her ne kadar bedenen aramızdan ayrılıyor olsa da manevi olarak yaşamaya devam edecektir" dedi.

Yakın arkadaşı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Göğebakan ise, "Hayatımın en zor konuşmalarından birini yapıyorum. Hiç düşünmüyordum bu konuşmayı yapacağımı, ona hiç ölümü de yakıştıramadım ama yapacak bir şey yok, kardeşim gitti. Biz çok şey paylaştık onunla. Ben ona hakkımı helal ettim, umarım o da bana hakkını helal etmiştir. Söylenecek tek şey, onun emanetleri benim emanetimdir. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Omuzlara alınan Prof. Dr. Ahmet Beşe’nin cenazesi, dekanlık binasından alınarak cenaze namazı için Üniversite Camii’ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Beşe’nin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.