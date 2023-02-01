Kırklareli’de 2 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarında polis ekiplerince yapılan çalışmada, her iki olayın faili yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan sorgulamasında, hırsızlıktan 25 adet suç kaydının daha bulunduğu öğrenildi.

Kırklareli’de 2 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarında polis ekiplerince yapılan çalışmada, her iki olayın faili yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan sorgulamasında, hırsızlıktan 25 adet suç kaydının daha bulunduğu öğrenildi.

Kırklareli’de 2 ayrı adreste motosiklet ve klimanın çalınması polisi harekete geçirdi. Hırsızlık büro amirliğince yapılan çalışmalarda, her iki olayın failinin de daha önce 25 adet hırsızlık kaydı bulunan R.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.