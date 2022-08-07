Bolu Belediyesi Zabıta ekiplerinin şikâyet üzerine dilenirken suçüstü yaptığı yaşlı adamın yapılan üst aramasında bin 795 TL çıktı. Paralara el koyan ekipler, dilenciliği meslek haline getiren şahsa da Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesti.

BOLU (İGFA) - Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilenciliği alışkanlık hale getiren şahıslara göz açtırmıyor.

İzzet Baysal Caddesi’nde bugün yapılan uygulamada Ahmet B. (78) isimli şahıs dilenirken suçüstü yapıldı. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen şahısın polis eşliğinde yapılan üst aramasında 1 bin 795 TL çıktı.

Zabıta ekipleri, geçmişte defalarca uyarılmasına rağmen dilenmeye devam eden ve dilenciliği adeta “meslek haline getiren” Ahmet B.’ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesine göre işlem yaparak 277 TL idari para cezası kesti, üzerinden çıkan paraya da kamuya geçirilmek üzere el koydu.