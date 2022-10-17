Eskişehir’de bir evden 15 bin TL değerindeki bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir’de bir evden 15 bin TL değerindeki bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ev sahibinin beyanına göre evden 15 bin TL değerinde bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarının çalındığı olay hakkında başlatılan çalışmalar sonucu şüpheli D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen D.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.