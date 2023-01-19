Adana polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi ve Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde sokakta torbacı diye tabir edilen şahısların uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki mahalleye eş zamanlı baskın yaptı. Polis Yurt Mahallesi’ne yaptığı baskında uyuşturucu sattığı öne sürülen M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23), Oğulcan Ş. (20) ve Bekir Murat M.’yi (19) yakaladı. Yapılan aramada 76 adet uyuşturucu hap, 45.10 gram bonzai ile 2.17 gram esrar ele geçirildi. Sümer Mahallesi’ndeki baskında ise polis Burak Ş.’yi (28) gözaltına aldı. Bu zanlıdan ise 0.69 gram bonzai ile 0.52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan şüpheliler satıcı olmadıklarını iddia etti. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden M.C.S. (16), Yiğit A. (19), Ali K. (23) ve Burak Ş. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.