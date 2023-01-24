Hatay’ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde narenciye bahçelerine giren hırsızlık şüphelileri yakalanacaklarını anlayınca narenciye dolu otomobil ve motosikleti bırakıp kaçtılar.

Hatay’ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde narenciye bahçelerine giren hırsızlık şüphelileri yakalanacaklarını anlayınca narenciye dolu otomobil ve motosikleti bırakıp kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Kuzuculu Mahallesi’nde ve Erzin İstasyon Caddesi üzerindeki 2 narenciye bahçesine gece saatlerinde giren kimlikleri belirsiz hırsızlık şüphelisi şahıslar ağaçlardaki narenciye meyvelerini toplamaya başladılar. Narenciye bahçelerinde bekçilik yapan M.Ç. ile N.E. meyve ağaçlar arasından sesler geldiğini fark ederek bahçeyi kontrol ettikleri esnada bagajı narenciye dolu 27 HJ 500 plakalı otomobil ve motosiklet ile karşılaştılar. Yakalanacaklarını anlayan hırsızlık şüphelileri geldikleri araçları ve ağaçlar arasında narenciye meyvesi topladıkları plastik kasaları bırakıp kaçtılar. Jandarma ekipleri ihbar üzerine hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçede terk edilip bırakılan araçlar çekici yardımı ile yediemin otoparkına çektirildi.